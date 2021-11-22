Пожар в хостеле в Москве потушен

Причины возгорания пока неизвестны Фото: Тимур ХАНОВ

Пожар в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве потушен. По предварительной информации, пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе в 00:57 пожар был ликвидирован. В ходе работ по ликвидации пожара было спасено 30 человек и эвакуировано 120 человек. К сожалению, пострадали три человека», - говорится в сообщении спасателей.

Пожар на Волгоградском проспекте потушен. Фото: ГУ МЧС по Москве

Напомним, как писал сайт kp.ru, поздним вечером в воскресенье. 21 ноября, начался пожар на первом этаже трехэтажного кирпичного здания по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8, в котором располагается хостел. Ранее сообщалось, что спасены 15 человек.

Позже стало известно, что площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, в борьбе с огнем в общей сложности принимали участие 235 человек, было задействовано 70 единиц техники.

Причины пожара пока неизвестны, московская прокуратура начала проверку.