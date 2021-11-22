Задержанный после ДТП с выпавшим из багажника трупом признался в каннибализме

ДТП произошло утром в субботу, 20 ноября, во Всеволожском районе Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Молодой человек, которого полиция задержала после ДТП на трассе в Ленинградской области, признался в каннибализме. На допросе он рассказал, что давно хотел попробовать человеческое мясо на вкус, и ранее уже убил с этой целью незнакомого мужчину, случайного прохожего.

По словам предполагаемого людоеда, в сентябре прошлого года он напал с ножом на человека, убил его, отрезал часть тела, а потом дома сварил и съел. Злоумышленник также сообщил, что труп своей жертвы он тогда спрятал в трубе, передает Пятый канал со ссылкой на знакомый с ходом следствия источник.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в субботу, 20 ноября, на 25 километре трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области автомобиль протаранил отбойник, а из багажника машины выпал мертвец с перерезанным горлом. Предполагаемых убийц задержали, с ними работают следователи.

Ранее сообщалось, что при осмотре автомобиля оперативники обнаружили в салоне лопату, веревку и несколько мешков. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – «убийство».

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Убитым оказался 50-летний мужчина, с которым, по версии следствия, жестоко расправились два молодых парня 26 и 23 лет (подробности).