Рогозин: В России появится собственный интернет из космоса в 2024 году

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Благодаря программе «Сфера» Россия получит собственный широкополосный интернет из космоса в 2024 году, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Если все пойдет так, как мы планируем, то в 2024 году страна получит интернет из космоса», - сказал Рогозин в беседе с ТАСС.

Глава госкорпорации рассказал, что первые средства по программе на формирование научно-технического задела уже получены, а в следующем году на «Сферу» будет выделено еще семь миллиардов.

«Эти средства пойдут на создание двух летных прототипов космических аппаратов «Скиф» (интернет) и «Марафон» (интернет вещей). Один из них будет запущен в 2022 году, другой – в 2023 году», - уточнил Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что вторая часть средств пойдет на закупку ракет-носителей для выведения спутников связи «Экспресс-РВ» в 2024 году.

Напомним, как писал сайт kp.ru, минувшей весной Дмитрий Рогозин рассказывал, что через три года Роскосмос покроет всю Россию спутниковой связью. Он заверил, что после того, как будет утверждена программа «Сфера», госкорпорация незамедлительно развернет работы по созданию новых спутниковых группировок на новых платформах.