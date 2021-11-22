Во втором туре выборов президента Болгарии побеждает Радев

Во втором туре выборов лидирует действующий президент Болгарии Румен Радев Фото: REUTERS

В Болгарии продолжается подсчет голосов на президентских выборах, к этому часу в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обработали 69,67% протоколов.

По предварительным данным, за действующего главу государства Румена Радева проголосовали 66,57% сограждан, а его соперника ректора Софийского университета Анастаса Герджикова поддержали 31,96% избирателей. Графу «Против всех» предпочли 1,47% жителей страны, принявших участие в голосовании.

Напомним, как писал сайт kp.ru,второй тур выборов президента Болгарии прошел в воскресенье, 21 ноября. Ранее Румен Радев уже объявил о своей «сокрушительной победе», да и Анастас Герджиков признал свое поражение, хоть официальные результаты выборов еще не были оглашены. Он поздравил действующего главу государства с победой, выразив надежду, что в «ближайшие пять лет» Радев «выполнит свои обещания».