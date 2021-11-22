Почти половина россиян за время пандемии увеличили траты на свои хобби

Почти половина россиян с начала 2020 года увеличила траты на свои хобби Фото: REUTERS

Многие россияне с начала пандемии коронавируса – с марта 2020 года – стали тратить больше денег на свои увлечения. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, который провели страховые компании «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах».

«Почти половина респондентов (44,3%) отметили, что за время пандемии их хобби подорожало. В частности, 22,5% от общего числа участников опроса указали на значительный рост трат, а 21,8% – на незначительный», - приводит выдержку из отчета об итогах исследования ТАСС.

Правда, как отмечается в материалах страховщиков, большинство опрошенных (53%) не почувствовали влияния пандемии на стоимость своих любимых занятий, и только три процента респондентов ответили, что их хобби подешевело.

Телефонный опрос проводился с 1 по 15 ноября во всех федеральных округах России, в нем приняли участие 1 500 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру выяснили, что около 62% россиян мечтают бросить основную работу ради хобби.