FT: В июле Китай запустил ракету с гиперзвукового глайдера

Китай давно пугает США темпами разработки гиперзвуковых вооружений Фото: REUTERS

Во время испытаний гиперзвукового оружия в конце июля этого года Китай запустил ракету с гиперзвукового глайдера – то есть, с планирующего летательного аппарата, скорость которого в пять раз превышала скорость звука. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов Пентагона и информаторов, имеющих доступ к западным разведданным.

По данным источников издания, во время полета над Южно-Китайским морем от глайдера отделился некий объект, который мог быть ракетой воздух-воздух. Американские специалисты также предполагают, что это могло быть средство радиоэлектронного противодействия, предназначенное для выведения из строя элементов системы ПРО условного противника. FT отмечает, что еще ни одна страна не демонстрировала подобных технологий.

В ответ на просьбу прокомментировать эту информацию в Белом доме лишь традиционно «выразили озабоченность» испытаниями гиперзвукового оружия Китаем, а представитель посольства КНР в США заявил изданию, что не располагает данными об испытаниях такого оружия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава КНШ ВС США генерал Марк Мили заявил, что новость о том, что Пекин в августе успешно испытал планирующий гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА), способный нести ядерный заряд, произвела на Вашингтон примерно такое же впечатление, как запуск первого в мире искусственного спутника Земли «Спутник-1» Советским Союзом.