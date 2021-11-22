Гинцбург заявил, что создание вакцины на 5-10 лет зависит от штаммов коронавируса

В Центре Гамалеи заявили, что создание вакцины на 5-10 лет зависит от штаммов коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что создание вакцины на пять-десять лет зависит от штаммов коронавирусной инфекции.

По его словам, ученые надеялись, что срок действия вакцины «Спутник V» будет гораздо дольше двух лет.

- Потому что клетки памяти сохраняются по всей видимости очень долго. Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти. Поэтому эту вакцину приходится теперь раз в полгода вводить, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он добавил, что все зависит от того, с каким штаммом коронавируса столкнутся люди.

Ранее заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что завершены две фазы клинических исследований вакцины от коронавируса для детей и подростков «Спутник М», и показана хорошая переносимость препарата. Специалист сообщил, что в Москве продолжают проводить изучение недавно созданной детской вакцины от коронавируса, однако к концу подошли первая и вторая фазы испытаний данного препарата. По его словам, удалось подобрать безопасную для несовершеннолетних дозу.