Глава МИД Украины заявил, что Киев существенно замедлил реализацию «Северного потока — 2»

На Украине заявили, что Киев существенно замедлил реализацию «Северного потока — 2» Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны существенно замедлили реализацию «Северного потока — 2».

- «Северный поток — 2» давно должен быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта, — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что Киев и Еврокомиссия будут требовать, чтобы трубопровод подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС.

Напомним, накануне германский регулятор приостановил сертификацию компании-оператора «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG. Регулятор считает, что Nord Stream 2 AG должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «неблагодарным делом» гадать о сроках запуска газопровода на фоне приостановки его сертификации. Он также добавил, что трубопровод готов к запуску и теперь дело зависит от формальностей, связанных с сертификацией.