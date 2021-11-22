Что произошло в ночь на 22 ноября

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года. Фото: Пресс-служба Северного флота ВМФ России

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» 21 год назад затонула в Баренцевом море в результате столкновения с субмариной НАТО, которая следила за нашей АПЛ. Об этом сообщил адмирал Вячеслав Попов, который в то время командовал Северным флотом России. Он добавил, что «с вероятностью 90%» знает, как называлась подлодка Альянса, из-за которой погиб весь экипаж «Курска», однако отказался озвучивать ее название.

В воскресенье стало известно, что президент России Владимир Путин прошёл ревакцинацию «Спутником Лайт». Через некоторое время после того, как российскому лидеру сделали укол, он пригласил на разговор замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дениса Логунова. Во время беседы глава государства сказал, что вакциной «Спутник V» привились более 50 миллионов россиян, а в других странах этот показатель приближается к 120 миллионам.

Тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применила американские противотанковые ракетные комплексы (ПРК) Javelin в Донбассе. Об этом ночью сообщило издание Military Times со ссылкой на начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Кирилла Буданова.

К слову, спецкор kp.ru Александр Коц рассказал, как Киев переписал Минские соглашения с расчётом на силовой захват Донецка и Луганска, а также что будет в Донбассе, если туда вернется Украина.

Вчера, 21 ноября, не стало Нины Руслановой. Актриса, которую знали и любили миллионы, умерла из-за коронавируса. Станислав Садальский рассказал, какими были последние дни жизни разбитой инсультами народной артистки России. «Комсомолка» вспоминает биографию Нины Руслановой.

В американском городе Уокешо (штат Висконсин) автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей во время рождественского парада, в результате погибли несколько человек, 28 госпитализированы с травмами. Среди пострадавших очень много детей.

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