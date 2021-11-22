ФНС рассматривает возможность отказа от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ

Глава ФНС сообщил, что ведомство рассматривает возможность отказа от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что ведомство рассматривает возможность отказа от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ.

- Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще, — цитирует Егорова РБК.

Он добавил, что отказ от деклараций зависит от доступа ФНС к необходимым данным. Если доступ обеспечить не удастся, то россиянам придется декларировать доходы.

Как ранее писал сайт kp.ru, поступления от повышенного НДФЛ на богатых за полгода составили 29 миллиардов рублей. А в целом за 2021 год ожидаются на уровне 70 миллиардов. Такие цифры привел глава ФНС Даниил Егоров. Он также добавил, в целом за 6 месяцев в ФНС поступило 816 млрд руб. налогов. Это на 29%, или на 2,9 трлн рублей, больше, чем в прошлом году. По итогам года ФНС рассчитывает на рост поступлений в бюджет на 4,5 трлн рублей, до 25,5 трлн.