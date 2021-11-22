В Бюро кредитных историй назвали профессии с самой высокой долговой нагрузкой Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) назвали профессии россиян с самой высокой и низкой долговой нагрузкой.

Выше всего показатель оказался у представителей служб охраны, а меньше всего в IT-индустрии.

Максимальная долговая нагрузка:

Службы охраны - 37,6%,

Сфера транспорта и логистики - 31%,

Образование - 30,5%,

Юриспруденция - 28,9%,

Общественное питание - 28,8%,

СМИ - 28%,

Туризм и гостиничный бизнес - 27,2%,

Автосервис - 26,7%,

Фармацевтика и медицина - 25,8%,

Продажи - 25,6%.

Минимальная долговая нагрузка:

IT-индустрия - 14,4%,

Телекоммуникационная отрасль - 16,8%,

Маркетинга, рекламы и PR - 20,7%.

- Данные показатели не связаны напрямую с потребностью в дополнительных деньгах, а скорее с размером доходов. Долговая нагрузка рассчитывается как соотношение выплат по долгам к величине доходов. Одна и также сумма долга будет отражена в процентном соотношении исходя из доходов заемщика. У кого они выше, у того и процент долговой нагрузки будет ниже, - комментирует RT директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Собеседник издания подчеркнул, что представители профессий, которые попали в список самых закредитованных, имеют показатель долговой нагрузки ниже, чем уровень, установленный ЦБ.

Регулятор считает проблемной закредитованность в 50%. То есть, если половина доходов заемщика идут на погашение долга.

Стоит отметить, средний размер потребительского кредита летом 2021 года составил рекордные 303,3 тыс. рублей. Средний чек автокредита вырос до 1,1 миллиона рублей, сообщает ФАН.

С начала года уровень долговой нагрузки россиян существенно вырос: с 27% до 35%. То есть сейчас в среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств, сообщает газета "Известия".