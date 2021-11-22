Столкнувшуюся с подлодкой «Курск» субмарину НАТО нашли у берегов Норвегии Фото: пресс-служба Северного флота

Субмарина НАТО, столкнувшаяся в августе 2000 года с российской подводной лодкой «Курск», была обнаружена у берегов Норвегии, рассказал бывший главнокомандующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Как сообщил экс-командующий СФ в беседе с РБК, какое-то время субмарина находилась на грунте, пока ее экипаж пытался восстановить ее способность к движению. После этого она отправилась на базу НАТО, противолодочная авиация России обнаружила ее рядом с Норвегией.

По словам адмирала, подлодка подавала сигналы SOS. Военные НАТО следили за «Курском», однако при своих маневрах слишком близко подошли к российской субмарине. Акустики с крейсера «Петр Великий» обнаружили металлические стуки, которые были идентифицированы как сигнал SOS, при приближении к их источнику они обнаружили признаки неподвижного подводного объекта на грунте. Спустя какое-то время рядом с ним была найдена и подлодка «Курск», сообщил Попов.

Как писал сайт kp.ru, что подлодка «Курск» погибла из-за столкновения с субмариной НАТО. Название погубившей экипаж российской субмарины известно с вероятностью 90%.