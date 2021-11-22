Российский бизнес предупредил о перебоях с автопоставками из Европы из-за миграционного кризиса

В России предупредили о перебоях с автопоставками из Европы из-за миграционного кризиса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) направил первому вице-премьеру России Андрею Белоусову письмо, в котором сообщил о перебоях с автопоставками из Европы на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.

В частности, 25-километровая пробка из грузовиков на КПП «Бобровники» может привести к перебоям с поставками товаров. Через границу проходят около 10% российского импорта в натуральном выражении.

- Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, — цитирует письмо КСИИ «Коммерсант».

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж рассчитывает, что Москва окажет влияние на белорусские власти с тем, чтобы урегулировать миграционный кризис на границах Европейского союза. Дипломат указал на то, что у президента России Владимира Путина «очень тесные отношения» с белорусским лидером Александром Лукашенко, «поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказать давление». Ле Дриан также напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон поднимал данную тему во время двухчасового телефонного разговора с российским коллегой, состоявшегося несколько дней назад.