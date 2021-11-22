В Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость коронавирусом среди непривитых в 13,5 раза выше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Невакцинированные от коронавируса заболевают COVID-19 в 13,5 раза чаще, чем привитые, рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских в беседе с журналистами.

«Мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше», – сказал он.

По его словам, показатели заболеваемости среди привитых составляют около 313 на 100 тысяч человек. Среди невакцинированных этот показатель равен почти 4400 на 100 тысяч. Козловских отметил, что привитые при заболевании коронавирусом почти не попадают в реанимации. При этом у определенного количества людей после вакцинации не вырабатывается не вырабатывается иммунитет, добавил врач.

Как писал сайт kp.ru, Ранее в оперативном штабе Свердловской области рассказали, что не имеют информации о смерти от коронавирусной инфекции среди вакцинированных. Известно, что с начала пандемии от коронавируса в регионе скончались 8 129 человек.