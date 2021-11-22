В Латвии стартовали учения НАТО Winter Shield 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Латвии начались военные учения НАТО Winter Shield 2021, сообщило министерство обороны страны. Они проходят на Адажском полигоне, маневры продлятся до 4 декабря 2021.

По информации агентства LETA, в учениях принимают участие военнослужащие механизированной пехотной бригады сухопутных сил Латвии, военные Литвы, боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии, а также представители земессардзе – национальная гвардия Латвии. Кроме того, в маневрах участвуют Европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Уточняется, что в ходе учений будут проводиться боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Латвии начались масштабные военные учения у границы России и Белоруссии. В них задействованы четыре бригады национальной гвардии республики. Маневры продлятся до 12 декабря 2021, страны-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая Россию и Белоруссию, в курсе проводимимых Ригой учений.