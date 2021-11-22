Правительство утвердило снижение НДС при продаже живой форели Фото: pixabay.com

Правительство России утвердило снижение налога на добавленную стоимость при продаже живой форели. С 1 января 2021 налог составит 10% вместо 20%.

В перечень видов живой форели, облагаемой пониженной ставкой НДС, вошли ручьевая, озерная и радужная. Мера введена с целью поддержки форелевых хозяйств и создания дополнительных условий для их развития, сообщается на сайте кабинета министров.

Между тем, как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 года цена красной икры достигла исторического максимума, превысив 5 тысяч рублей за один килограмм. Если сравнивать с 2000 годом, то цена товара выросла в 7,4 раза. В октябре 2000 года икра стоила 675,2 рублей. Также подорожала в рознице и красная рыба.