Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика22 ноября 2021 7:37

Правительство утвердило снижение НДС при продаже живой форели

Налог снижен до 10%
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Правительство утвердило снижение НДС при продаже живой форели

Правительство утвердило снижение НДС при продаже живой форели

Фото: pixabay.com

Правительство России утвердило снижение налога на добавленную стоимость при продаже живой форели. С 1 января 2021 налог составит 10% вместо 20%.

В перечень видов живой форели, облагаемой пониженной ставкой НДС, вошли ручьевая, озерная и радужная. Мера введена с целью поддержки форелевых хозяйств и создания дополнительных условий для их развития, сообщается на сайте кабинета министров.

Между тем, как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 года цена красной икры достигла исторического максимума, превысив 5 тысяч рублей за один килограмм. Если сравнивать с 2000 годом, то цена товара выросла в 7,4 раза. В октябре 2000 года икра стоила 675,2 рублей. Также подорожала в рознице и красная рыба.