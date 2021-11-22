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Экономика22 ноября 2021 7:50

Путин поздравил строителей первого в РФ завода по производству стратегического сырья для углеродного волокна

Открытие завода поможет развитию экономики региона, а также создаст современные рабочие места, отметил президент РФ
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил участников строительства первого в стране завода по производству стратегического сырья для углеродного волокна, который открылся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга».

- Запуск новых мощностей позволит обеспечить качественными композитными материалами предприятия транспортного машиностроения, нефтегазового и топливно-энергетического комплексов, других отраслей отечественной промышленности, — говорится в телеграмме главы государства.

Он добавил, что открытие завода поможет развитию экономики региона, а также создаст современные рабочие места.

Ранее Владимир Путин официально открыл новый автозавод Aurus. В Татарстане, в особой экономической зоне Алабуга (город Елабуга), началась полноценная серийная сборка люксового лимузина Senat (почти, как у президента, только без брони). В следующем году на поток планируется поставить и премиальный внедорожник Komendant. Президент отметил, что серийное производство целого семейства представительских авто в России создается впервые. Это правда: все советские Чайки и ЗИЛы делались мелкосерийно и модификаций практически не имели. Для сравнения, в линейке Aurus сейчас 15 разных моделей машин и два мотоцикла.