В Татарстане начали проверять наличие QR-кода в общественном транспорте

В Республике Татарстан начали проверять наличие QR-кода в общественном транспорте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Республике Татарстан начали проверять наличие QR-кода в общественном транспорте. Об этом сообщил «КП-Казань».

Россияне должны предъявлять сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, медицинском отводе или о перенесенном заболевании при проезде в автобусах, электротранспорте и метро. Соответствующее решение было закреплено правительством республики.

Проверки осуществляют сотрудники предприятий на входе, при оплате проезда или на остановках. При этом в такси и на межрегиональных маршрутах QR-коды не проверяются.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов предложил людям, у которых нет QR-кода для проезда в общественном транспорте, ездить на такси. Особенно если добраться куда-то «надо кровь из носа. Чиновник подчеркнул, что в такси никакие коды не нужны. Министр транспорта рассказал, что каждый пассажир должен беспрепятственно зайти в пассажирский транспорт, чтобы не создавать столпотворения при посадке, и по ходу движения, как правило в течение одной остановки, обилечиваться. Но только в том случае, если он предъявит свой QR-код.