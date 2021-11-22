Прощание с актрисой Ниной Руслановой состоится в Доме кино 24 ноября 2021 года

Нина Русланова. Фото: скриншот видео

Прощание с народной артисткой России Ниной Руслановой пройдет в Доме кино 24 ноября. Об этом сообщила директор Гильдии актеров Валерия Гущина.

- Прощание пройдет 24 числа (ноября) в Доме кино в 11:00, — цитирует Гущину РИА Новости.

Похороны артистки состоятся на Троекуровском кладбище.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Нины Руслановой не стало в воскресенье, 21 ноября. Она умерла на 76-м году жизни. Несколько последних месяцев актриса, которую знали и любили миллионы, восстанавливалась после перенесенного инсульта. Причиной смерти Нины Руслановой стал коронавирус – десять дней назад, 11 ноября, звезда театра и кино была госпитализирована с подтвержденным диагнозом COVID-19. Кроме того, у актрисы были серьезные проблемы с сердцем, а когда ее доставили в больницу, врачи диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени.