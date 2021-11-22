Сергей Безруков рассказал о своей самой неудачной роли

Сергей Безруков о неудачных ролях: "Не все зависит от артиста" Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский актер Сергей Безруков в беседе с изданием ФАН рассказал, что всегда старается переживать свои роли и тратиться на сцене.

"Я всегда трачусь и на сцене, и в кино, так меня учили мои учителя, мой отец и Олег Павлович Табаков: "Не играй - живи". Я всегда проживаю свои роли, а это - серьезные эмоциональные и физические траты.", - рассказал он изданию.

Безруков отметил, что не всегда успех роли зависит от артиста. По его словам, в кино очень многое зависит от того, как продукт продвигают и рекламируют, чтобы его увидел зритель.

"Наша профессия очень зависимая. Есть режиссер, в кино есть еще продюсеры, режиссер монтажа, прокатчик. Очень много составляющих, из которых слагается успех или неуспех. Допустим, взять проект "Бендер" - жаль, что продюсеры не занимались продвижением этого проекта, и вышла эта трилогия как раз в самое злосчастное время, когда кинотеатры были закрыты, потом разрешили 50%.", - добавил актер.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что 48-летний Сергей Безруков попал в больницу с коронавирусом. Безруков вакцинировался "КовиВаком". По его словам, хотел ревакцинироваться, но не успел.