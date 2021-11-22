Двое украинцев задержаны в Литве за нелегальную перевозку мигрантов

В Литве задержали двух украинцев за нелегальную перевозку мигрантов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Литовская полиция задержала двух граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

- В Шальчининкском и Вилкавишкском районах во время контрольного рейда на автомагистралях были остановлены автомобили, управляемые гражданами Украины, в которых находились нелегальные мигранты. Перевозившие их водители задержаны, — говорится в сообщении ведомства.

Украинцы перевозили по семь беженцев на своих машинах. Им грозит штраф или лишение свободы до шести лет.

Как писал сайт kp.ru, 1 ноября 2021 власти датского города Скаген задержали российское океанографическое судно «Академик Иоффе». Уникальное судно принадлежит Институту океанологии РАН и уже 33 года занимается исследованиями гидросферы. Арест корабля датские власти провели «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью».