Сергей Безруков о кадровых изменениях в пандемию: "Увольнение каждого сотрудника - это всегда драма"

Сергей Безруков рассказал сколько человек ему пришлось уволить в пандемию Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский актер Сергей Безруков в беседе с изданием ФАН рассказал, когда начались тяжелые времена для театра и сколько человек ему пришлось уволить в пандемию.

"Безусловно, кадровые изменения были: кто-то сам уволился, с кем-то не продлили контракт, причины в каждом случае разные, хотя в целом это, конечно, связано с той тяжелой экономической ситуацией, которая сложилась из-за пандемии. Но вместе с тем есть и пополнение - в этом сезоне мы взяли в труппу семь новых артистов, и в других отделах появились новые сотрудники. Кто-то уходит, кто-то приходит - это жизнь", - заявил он.

Актер отметил, что тяжелые времена для театра начались в марте 2020 года, когда театры закрылись и все сидели взаперти.

"Я всегда держусь за каждого из сотрудников. Театр - это большой коллектив, и увольнение каждого сотрудника - это всегда драма. Лучше приобретать, чем терять.", - добавил Безруков.

Ранее актер в беседе с сайтом KP.ru заявил, что прирост новых заболевших с количеством зрителей в зале никак не связан.