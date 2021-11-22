Лукашенко предупредил «диких политиков» Польши о последствиях закрытия границы с Белоруссией

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Белорусские лидер Александр Лукашенко предупредил «диких политиков» Польши о последствиях закрытия границ на фоне миграционного кризиса.

- Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, «Кузницу» закроют - погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное. Я в этом плане только могу сказать: закроют – пожалуйста, — цитирует политика Sputnik Беларусь.

По его словам, в этом случае властям Польши придется иметь дело с Россией, Китаем и другими восточными странами.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз не идет на контакт по вопросу миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Он сообщил, что сейчас на границе находятся около двух тысяч мигрантов. Политик добавил, что Белоруссия сама разберется с возникшей ситуацией, если Германия так и не примет беженцев.

Напомним, миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 16 ноября, когда несколько тысяч мигрантов попытались штурмом прорваться на территорию Польши, бросая камни и другие предметы в польских силовиков. В ответ пограничники применила водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Позже, часть нелегалов небольшими группами несколько раз пытались перейти границу.