На трассах Хабаровска возникли проблемы из-за непогоды и большегрузов

В Хабаровсе из-за снегопада возникли дорожные пробки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Последствия циклона ликвидируют в Хабаровске. На двухсменный график работы перешли МУП «Южное, «Восток» и МБУ «Север». Снег идет без остановки целый день, из-за чего на дорогах возникают заторы, сообщает Транссибинфо.

- Еще днем мы выпустили 13 единиц техники, на ночь планируем оставить только 9. За машинами закреплено 112 километров дорожной сети. 99 километров – это магистрали, по которым ездит общественный транспорт. Есть проблемы на улицах Шелеста и Большой. Там свободному движению спецтехники мешают большегрузы, - рассказал Павел Колтунов, и.о. директора МУП «Восток».

По обеим улицам ежедневно проходит внушительное количество тяжелой большегрузной техники, ведь дороги ведут на пригородные трассы.

- В дни снегопада будем работать в усиленном режиме – круглосуточно. Сегодня, 22 ноября, огромное внимание уделяем развязкам. В такую погоду используем песок и соль, - сказал Евгений Шубин, бригадир колонны.

Как сообщили синоптики, подобная погода сохранится в Хабаровском крае до 24 ноября включительно.