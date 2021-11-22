В России 21 ноября 2021 выявлено 35 681 случай заболевания коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за прошедшие сутки выявлено 35 681 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом в стране достигло 9 366 839 человек.

Наибольшее число новых заболеваний зарегистрировано в Москве, где за сутки инфицировались 2 786 жителей. На втором месте Санкт-Петербург, в котором заболели 2 215 человек, на третьем Московская область – там 1 784 новых заболевания.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1 241 летальный исход. В связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 28 713 пациентов. Общее число выздоровевших составило 8 053 643 человек, умерших – 265 336.

Как ранее писал сайт kp.ru, сердечно-сосудистый хирург Николай Талов заявил, что одним из наиболее ярких и опасных последствий коронавируса являются тромбозы, которые грозят привести к летальному исходу. По мнению специалиста, тромбы в артериях более характерны для пациентов, которые уже имели когда-то проблемы с организмом, например, атеросклероз или сахарный диабет.