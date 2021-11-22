В суд Москвы поступил протокол на рэпера Элджея за пропаганду наркотиков

Элджей. Фото: соцсети

В Зюзинский районный суд Москвы поступил протокол на рэпера Элджея о пропаганде наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба суда.

- Материал в отношении Узенюка А.А. зарегистрирован судом. Дата рассмотрения дела пока не назначена, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Артисту вменяют административное правонарушение по статье «пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Элджею грозит штраф до 100 тысяч рублей.

В июле московская полиция закрыла дело против рэпера Алишера Моргенштерна о пропаганде наркотиков в клипах. Музыкант смог избежать дальнейшего разбирательства после проверки, которую провел отдел по контролю за оборотом наркотиков. Адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил, что в рамках проверки был также проведен ряд экспертиз и получены объяснения музыканта. Правозащитник подчеркнул, что решение полицейских является законным, поскольку в ходе проверки на них «никто не давил и не мешал».