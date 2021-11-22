Мишустин подписал постановление о контроле за ценами на жизненно необходимые лекарства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства. Об этом он сообщил в понедельник, 22 ноября, в ходе совещания с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что новое постановление призвано не допускать необоснованного завышения стоимости жизненно необходимых лекарств. Контроль по этому вопросу возьмет на себя ФАС. Антимонопольщики проследят, как оформляются документы, по которым региональными органами здравоохранения рассчитывались надбавки.

Плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в два года по утвержденному плану. Но внеплановые проверки тоже возможны, заявил Мишустин.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель руководителя российской ФАС Тимофей Нижегородцев рассказал, как устанавливаются цены на такие жизненно важные препараты, и какие меры принимает служба для их контроля. По словам замглавы ведомства, пять лет назад был проведен анализ цен на жизненно важные препараты: стоимость лекарств в РФ сравнили с ценами на них в 43 государствах.