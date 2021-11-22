Сергей Безруков объяснил, готов ли взять Бузову в свой театр, если он будет на грани банкротства Фото: Иван МАКЕЕВ

История с приходом Ольги Бузовой в театр наделала много шума. Она продержалась на сцене МХАТ несколько месяцев и в итоге сначала отменили постановку «Чудесный грузин», а потом заменили и руководство театра.

Сергей Безруков уже много лет является художественным руководителем Московского губернского драматического театр. Актер и режиссер признается – сейчас очень непростые времена и многие вынуждены принимать жесткие кадровые решения.

В связи с пандемией снизилась заполняемость залов, не у всех есть зрителей QR-коды.

-Поэтому представьте, что мы больше года зарабатываем вдвое меньше, чем раньше, и все тратим на доплаты к окладам. Поэтому выжить — очень сложно, в связи с этим были и увольнения, - говорит Сергей Безруков ФАН.

Он признается, одинаково сложно уволить, как актрису, так и уборщицу. Лучше вовсе избегать подобных ситуаций.

Но даже в сложном экономическом положении худрук не готов поступиться своими принципами и пригласить на сцену медийных персон - блогеров, тиктокеров, артистов.

На вопрос, могла бы Ольга Бузова рассчитывать на приглашение в Московский губернский театр, актер отвечает категорично.

- Нет, - безапелляционно заключил Сергей Безруков.

Ранее действия Эдуарда Боякова на посту художественного руководителя МХАТ очень сильно критиковались. особый резонанс вызвало приглашение в театр Ольги Бузовой.

Артистке досталась роль певицы кабаре Бэллы Шанталь, которая по сюжету спасает главного героя. Гонорар певицы оказался внушительным. Она получила за несколько выходов на сцену более 400 тысяч рублей.

Часть аудитории сочла неуместным намерение руководства МХАТа «хайпануть» на имени Бузовой, также резонанс среди комментаторов вызвал гонорар начинающей актрисы, сообщает RT.

Новое руководство театра посчитало, что Ольга Бузова сама должна платить за то, что получила возможность выйти на сцену театра, сообщает телеканал "360".