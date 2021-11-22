Опрос: около 27% россиян обманывают начальника, чтобы уйти на больничный Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе портала MyResume рассказали, что 27,18% россиян обманывают работодателя, чтобы уйти на больничный. Об этом в понедельник, 22 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

Отмечается, 19% респондентов признались, что за 2021 год хотя бы раз брали больничный по неуважительной причине, еще 5,28% отсиживались на таком больничном два-три раза.

При этом отмечается, что 73,2% россиян ходят на работу, даже если плохо себя чувствуют.

Ведущий специалист столичного отделения ФСС Алёна Восхвалова рассказывала Life.ru как не остаться без выплат по "ковидному" пособию.

"Сейчас очень часты случаи, когда работнику выписывается листок нетрудоспособности на срок более чем на 14 календарных дней. Документ с таким сроком считается составленным с нарушением правил. Работодатель не должен принимать такой больничный лист.", - заявила она.

Ранее стало известно, что в России начали действовать новые правила оформления больничного листа. Выдавать электронные больничные листы получили право все организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность, передает ОТР.