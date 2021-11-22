Президент Палестины заявил, что российские вакцины от коронавируса помогли стране сдержать пандемию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские вакцины от коронавирусной инфекции помогли Палестине сдержать пандемию COVID-19, заявил президент страны Махмуд Аббас.

«Мы ценим поставки Палестине российских вакцин от коронавируса, что способствовало сдерживанию пандемии», – сказал политик в интервью ТАСС.

Аббас подчеркнул, что отношения между Россией и Палестиной развиваются в различных экономических сферах, однако для их укрепления нужно провести дополнительную работу. По его словам, ограничение Израилем экспорт и импорт между Палестиной и другими странами сдерживают развитие сотрудничества с Москвой, однако республика благодарна России за поддержку в области выделения стипендий и обучения палестинских сил безопасности.

Как писал сайт kp.ru, в феврале в сектор Газа прибыли автомобили с российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Ранее министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела заявила о том, что Израиль препятствует поступлению партии «Спутника V» с западного берега Иордана. Она отметила, что российская прививка, предназначенная для медперсонала, была отправлена в анклав, но Израиль воспрепятствовал их поступлению