В России выросла продолжительность жизни пациентов с редкими заболеваниями

Пациентов с редкими заболеваниями, стоящих на учете, стало на 5 тысяч больше Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина сообщила о росте продолжительности жизни людей с орфанными заболеваниями в России. Об этом она рассказала в понедельник, 22 ноября, на круглом столе в Общественной палате на тему "10 лет орфанному законодательству в России: история и перспективы развития".

Орфанные заболевания - это редкие болезни, которые часто передаются по наследству. Например, в России орфанным считается заболевание, которое встречается у одного из десяти тысяч человек. По словам Елены Максимкиной, за последние четыре года пациентов с редкими заболеваниями, стоящих на учете, стало на 5 тысяч больше.

"Прирост за четыре года по орфанным заболеваниям у нас составил 5 тысяч пациентов. Это обусловлено было как включением семи новых заболеваний, где у нас было преобладание детского контингента, в том числе, у нас, к счастью, растет продолжительность жизни пациентов, страдающих орфанными заболеваниями", - приводит слова Максимкиной РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства.