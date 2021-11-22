Путин поздравил поэта Николая Добронравова с 93-летием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения. Лауреату Государственной премии Советского союза исполнилось 93 года.

«Сердечно поздравляю вас с днем рождения. Вы посвятили свою жизнь поэтическому творчеству и на этом поприще завоевали высочайшее признание и поистине всенародную любовь. Песни, созданные Вами в блистательном союзе с Александрой Николаевной Пахмутовой, другими замечательными композиторами, », – сказано в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства пожелал Добронравову здоровья, бодрости духа и неиссякаемого вдохновения.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. Поэт писал стихи на музыку своей жены – композитора Александры Пахмутовой. В соавторстве с ней были написаны такие песни «Беловежская пуща», «И вновь продолжается бой», «Как молоды мы были», «Надежда» и другие. В 1982 году поэт был удостоен Государственной премии СССР.