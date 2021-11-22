Захарова заявила, что Запад пытается «подтягивать» Россию к миграционному кризису

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны пытаются «подтягивать» РФ к миграционному кризису.

По ее мнению, политики этих стран пытаются «придумать», почему в очередной раз сложилась такая ситуация.

- В первую очередь виновата Белоруссия. Прежде всего, официальный Минск, граждане Белоруссии. Заодно начинают подтягивать и Россию как такой в их понимании тяжеловесный фактор, который можно привести по любому случаю, когда тебе нужен ответ на вопрос, кто виноват, — сказала Захарова.

Также она назвала «мифологемой» то, что миграционный кризис выгоден России.

Ранее Мария Захарова заявила, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе является образцом информационной войны. По ее словам, широкие массы не получают полной информации о миграционных потоках в Евросоюзе. Как отметила Захарова, мигранты попадают в Италию нелегально, в то время как на территорию Белоруссии они приезжают легальным путем. Она заявила, что в информационном пространстве Союзного государства необходимо «пробить брешь», говоря о миграционной проблеме в рамках различных теле- и радиопроектов.

Напомним, миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 16 ноября 2021, когда несколько тысяч мигрантов попытались штурмом прорваться на территорию Польши, бросая камни и другие предметы в польских силовиков. В ответ пограничники применила водометы, светошумовые гранаты, слезоточивый газ. Позже, часть нелегалов небольшими группами несколько раз пытались перейти границу.