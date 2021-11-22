В Кремле сообщили, что Путин чувствует себя нормально после ревакцинации от коронавируса

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин чувствует себя нормально после ревакцинации от коронавирусной инфекции.

- Нормально... только что проводил встречу, — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, в воскресенье, 21 ноября, стало известно, что президент России прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции российским однокомпонентным препаратом «Спутником Лайт». Через некоторое время после того, как российскому лидеру поставили вакцину, он пригласил на разговор замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дениса Логунова. Логунов рассказал, что барьерный иммунитет при ковиде – это иммунные органы, расположенные в носу и в глотке, И в институте Гамалеи разработали такой препарат, и планируют внедрить его в практику.