Автоэксперт назвал "допы" от дилеров, за которые ГИБДД имеет право отказать в регистрации автомобиля

Автоэксперт назвал "допы" от дилеров, за которые ГИБДД может отказать в регистрации автомобиля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с изданием "Газета.ru" рассказал, что за бронированные пленки для фар, тяжелые багажники, нештатную сигнализацию и различные оригинальные аксессуары ГИБДД может отказать в регистрации автомобиля.

"В каталоге запчастей популярных кроссоверов, например Renault Duster или Hyundai Creta, есть оригинальные аксессуары. Подножки или защитные дуги для бампера, которые сделаны по техническому регламенту и не выступают за проекцию бампера и двери. Тем не менее, сотрудники ГИБДД очень часто отказываются регистрировать такие автомобили, не заморачиваясь какими-либо измерениями", - заявил он.

По его словам, организация неоднократно сталкивалась жалобами автовладельцев.

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