Песков призвал ориентироваться на выводы следствия по «Курску» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следствие уже сделало выводы о гибели подводной лодки «Курск» в августе 2000 года, Кремль не считает нужным что-либо комментировать по этому поводу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу дать комментарий о версии со столкновением с субмариной НАТО.

«Мы ее оставляем абсолютно без комментариев. Следствие пришло к окончательному выводу, и поэтому здесь появление каких-то других гипотез мы не хотим комментировать», – ск4азал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ранее адмирал Вячеслав Попов сообщил в интервью РИА Новости, что подлодка «Курск» погибла из-за столкновения с субмариной НАТО. Название погубившей экипаж российской субмарины известно с вероятностью 90%, отметил он.

Как писал сайт kp.ru, атомная подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года, в результате погиб вес экипаж – 118 человек. В тот день «Курск» должен был провести учебную торпедную атаку. По основной версии следствия, на борту АПЛ взорвалась учебная торпеда, которая привела к детонации других зарядов стеллажных торпед.