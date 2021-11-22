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Здоровье22 ноября 2021 10:57

Песков заявил, что включение вакцины от коронавируса в Национальный план прививок не обсуждается

Ранее Госдума решила не рассматривать этот вопрос
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Песков заявил, что включение вакцины от коронавируса в Национальный план прививок не обсуждается

Песков заявил, что включение вакцины от коронавируса в Национальный план прививок не обсуждается

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Включение вакцинации от коронавирусной инфекции в Национальный план прививок не обсуждается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается», – сказал пресс-секретарь президента России на встрече с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, 12 апреля 2021 правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила включение вакцины от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок.

Позже депутаты Государственной думы решили не рассматривать вопрос о внесении вакцины от COVID-19 национальный календарь профилактических прививок.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал включение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в национальный календарь прививок. По его мнению, принятие этого решения неизбежно, поскольку коронавирус «никуда из человеческой популяции не уйдет».