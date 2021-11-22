Песков прокомментировал проверку QR-кодов на транспорте в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение процедуры проверки QR-кодов в общественном транспорте Татарстана. Он отметил, что проблемы, с которыми столкнулся регион, были ожидаемыми.

Мнение по ситуации официальный представитель Кремля выразил в понедельник, 22 ноября, в ходе традиционной встречи с журналистами.

"Начало проверки QR-кодов на транспорте в Татарстане не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе", - признался Песков.

Он отметил, что в правительстве надеются на стабилизацию ситуации в ближайшем будущем.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Республике Татарстан начали проверять наличие QR-кода в общественном транспорте. Россияне должны предъявлять сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, медицинском отводе или о перенесенном заболевании при проезде в автобусах, электротранспорте и метро. Соответствующее решение было закреплено правительством республики.

Это привело к конфликтам. За одно утро из общественного транспорта высадили более 500 непривитых пассажиров, которые были очень недовольны этим.