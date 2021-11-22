Губернатор Василий Орлов: «Бюджет Амурской области остаётся социально ориентированным»

На образование, здравоохранение, поддержку семей с детьми и другие социальные расходы в 2022 году Амурская область направит более 50 миллиардов рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бюджет Амурской области на 2022 год останется социально ориентированным, сообщил глава региона Василий Орлов. На образование, здравоохранение, поддержку семей с детьми и другие социальные расходы регион направит более 50 миллиардов рублей.

- На протяжении ряда лет областной бюджет остается социально ориентированным. На финансирование социальной сферы в 2022 году запланировано более 50 миллиардов рублей или 51% от общего объема расходов, - рассказал Василий Орлов.

На образование в будущем году планируется направить 16,8 миллиарда рублей (это 21% расходов областного бюджета). Из них 13,9 миллиарда выделяются на реализацию программ дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 443 образовательных организациях области. Более 270 миллионов рублей выделяется на ремонт и реконструкцию учебных заведений, детских стадионов и благоустройство пришкольных территорий.

Еще одна важная статья расходов амурского бюджета – здравоохранение: на эту сферу в 2022 году выделяется 12,8 миллиарда рублей. Из них 642 миллиона пойдут на реализацию программы «Модернизация первичного звена». Для амурских больниц и поликлиник закупят более 200 единиц оборудования, приобретут 11 новых автомобилей. Еще 159 миллионов рублей выделяется на покупку 30 машин «скорой помощи» и 50 единиц санитарного автотранспорта. В следующем году начнется строительство поликлиники в селе Поярково и возведение ФАПа в Шимановском районе. Пациентов из труднодоступных районов на лечение доставляют не только по земле, но и по воздуху: в бюджете заложены средства на выполнение 650 летных часов санитарной авиации. Около 314 миллионов запланировано на реализацию программы снижения смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. На эти средства переоснастят первичные сосудистые отделения в городах Зея, Тында, Свободный, будет приобретено новое высокотехнологичное оборудование для онкологического диспансера.

Средства на социальную поддержку амурчан в будущем году составят 16,7 % от всех расходов областного бюджета. Получателем социальной помощи в регионе является каждый третий житель. В этом году власти Амурской области приняли дополнительный пакет мер поддержки, в бюджете следующего года на него предусмотрено более 250 миллионов рублей. В числе этих мер - дополнительные льготы на оплату ЖКХ и постоянные выплаты ко Дню Победы жителям из категории «дети войны», единовременные и ежемесячные выплаты заслуженным работникам Амурской области.

С этого года была расширена программа регионального материнского капитала. Теперь выплаты мамам можно потратить не только на приобретение нового жилья, но и на образование и оплату медицинских услуг. Около 900 миллионов рублей в 2022 году будет направлено на обеспечение жильем детей-сирот. В новые дома и квартиры переедут 465 человек - это на 100 человек больше, чем в текущем году.