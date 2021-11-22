Россия передала Ливану спутниковые снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия передала ливанской стороне спутниковые снимки, сделанные 4 августа 2020 года - в день взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в понедельник провел переговоры с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

По словам Лаврова, Россия рассматривает перспективы возможного участия российских экономических операторов в восстановлении инфраструктуры, которая была разрушена в результате взрыва в порту Бейрута. Также Ливану были переданы снимки, сделанные со спутника. Как отметил Лавров, российская сторона надеется, что кадры помогут в расследовании инцидента.

"По просьбе ливанского правительства, мы сегодня передали подготовленные Роскосмосом материалы космической съемки, спутниковые снимки. Надеемся, что они помогут в расследовании причин этого инцидента", - заявил министр.

Как ранее писал сайт kp.ru, 4 августа 2020 в порту Бейрута в результате взрыва судна с фейерверками пострадали более сотни человек. Множество зданий было разрушено, в домах обрушились потолки и перекрытия, от взрывной волны разбились окна, пострадали также транспортные средства.