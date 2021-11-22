Лавров ответил на сообщения о применении Украиной комплексов Javelin в Донбассе

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров не видел сообщений о том, что Украина впервые применила американские противотанковые ракетные комплексы (ПРК) Javelin в Донбассе.

Ранее об этом сообщило издание Military Times со ссылкой на начальника Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Кирилла Буданова. Автор статьи утверждает, что в беседе с ним глава военной разведки Незалежной рассказал, что «Джавелины» были использованы в бою с некими пророссийскими войсками, вместе с ними также будут применяться и турецкие беспилотники Bayraktar. По словам Буданова, полученное от Анкары и Вашингтона вооружения должны послужить «психологическим сдерживающим фактором».

- Не видел никаких сообщений. Но, в принципе, в последние недели и месяцы наблюдаем поток сознания со стороны военных, чрезмерно воспаленного и опасного. Потому что тогда такая воинственная риторика нагнетается, то это отражает желание перевести конфликт в горячую фазу. Если они грозятся применять «Джавелины», ну, они уже применили «Байрактар», — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Вместо того, чтобы указать Украине на ограничения о применении оружия, партнеры Киева предлагают Москве провести переговоры в Нормандском формате, отметил Лавров.