Захарова: Срыв Евросоюзом переговоров с Минском говорит о причастности Брюсселя к миграционному кризису Фото: МИД России

Евросоюз срывает все попытки Белоруссии провести переговоры о миграционном кризисе на границе со странами ЕС, что опровергает заявления Запада об ответственности Минска и Москвы за проблемы с мигрантами, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда белорусские власти на протяжении полугода призывают международное сообщество начать какие-то контакты с целью предотвратить негативное развитие событий, готовы делиться информацией, ждут реакции на свое предложение от западных партнеров, а те не просто их игнорируют, а отказываются входить в какое-либо взаимодействие, ситуация очевидна и очевидно, кто виноват», – заявила дипломат журналистам.

По ее словам, такая позиция ЕС «полностью перечеркивает версию некоторых западных мейнстримных СМИ о некой ответственности не Евросоюза, а кого-либо-другого». Она напомнила, что Белоруссия предлагала провести переговоры еще в апреле этого года. Обвинения в адрес России могли последовать из-за заявлений Москвы о последствиях вторжения Запада в Ливию и Ирак, предположила Захарова.

Как писал сайт kp.ru, ранее руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс заявила об ответственности России за тяжелую ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Польши.