Курс доллара вырос выше 74 рублей впервые с 27 августа 2021 года

Американская валюта торговалась на отметке в 74,04 рубля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 22 ноября, доллар подорожал до 74 рублей. Как следует из данных Московской биржи, американская валюта на торговалась на отметке в 74,04 рубля.

По состоянию на 11:55 по московскому времени курс доллара с расчетом на завтрашний день повысился на 55 копеек, евро — на 35 копеек. Таким образом, курс евро достиг 83,36 рубля.

При этом цена на нефть марки Brent перешла к росту после многодневного падения. В понедельник она прибавила к цене 0,8% и достигла почти 80 долларов за баррель.

Как ранее писал сайт kp.ru, движение по одной из главных автотрасс, проходящих через калифорнийский город Сан-Диего, встало после того, как с неба вдруг пролился настоящий денежный дождь. На дорогу стали сыпаться тысячи долларовых купюр, взявшихся неизвестно откуда.