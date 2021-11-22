Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет обострения отношений с Польшей

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минск не хочет обострения отношений с Варшавой. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что в связи с миграционным кризисом эту позицию необходимо донести до польской стороны.

«Надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно…Мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать... Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения», - приводит Sputnik Беларусь слова белорусского лидера, который назвал обострение отношений катастрофой.

Тем не менее Лукашенко отметил, что Минск будет оказывать помощь беженцам, которые оказались в кризисной ситуации. «Этих бедолаг мы будем защищать настолько, насколько это возможно», - добавил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Евросоюз не идет на контакт по вопросу миграционного кризиса на польско-белорусской границе, уточнив, что на границе находятся примерно двух тысяч мигрантов. По его словам, Белоруссия сама разберется с возникшей ситуацией, если Германия так и не примет беженцев.