Россия полностью сняла ограничения на импорт томатов из Азербайджана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия полностью отменила ограничения на ввоз томатов из Азербайджана, заявил на пресс-конференции руководитель азербайджанского Агентства пищевой безопасности (АБР) Гошгар Тахмазли.

Снятие ограничений, по его словам, касается и другой растительной продукции из Азербайджана. Видеомониторинги России с целью получения разрешений на экспорт для производителей томатов приостанавливаются, сообщил он.

Как рассказал Тахмазли, с 1 декабря этого года Россельхознадзор начент выдавать производителям томатов разрешения на прямые поставки овощей. Он отметил, что продукцияс низким уровнем риска будет выявляться и помещаться в зеленый коридор для фитосанитарного контроля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ввоз помидор из Азербайджана был запрещен 10 декабря 2020. Также был наложен запрет на провоз яблок. В овощах и фруктах нашли карантинные для ЕАЭС объекты - южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. Утром, 16 декабря стало известно, что Россельхознадзор разрешил ввоз помидоров с одного из предприятий Азербайджана, к вечеру того же дня в список попали еще три предприятия.