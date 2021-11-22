Сенатор Косачев исключил использование российской армии в Донбассе Фото: пресс-служба Совета Федерации

Российская армия никогда не использовалась и не будет использоваться для захвата чужих территорий, в том числе в Донбассе, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«В истории международных отношений Россия ни разу ни на кого не нападала – ни в случае с Грузией, ни в случае с Крымом, ни в случае с юго-востоком Украины», – сказал парламентарий в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Косачев, Запад намерено нагнетает ситуацию вокруг Украины, чтобы максимально привязать к себе Киев и оттолкнуть от России ее соседей, включая Белоруссию и Казахстан. Он заявил, что западные страны просто запугивают Украину историями о готовящемся российском вторжении.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон уже на этой неделе пошлют России «четкий сигнал» о том, что у Незалежной есть союзники, которые в случае «расширения агрессии» заставят Москву «заплатить высокую цену».

Ранее Пентагон обвинил Россию в развязывании конфликта в Донбассе.