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Политика22 ноября 2021 13:25

Итальянский политолог заявил о необходимости сменить "нормандский формат" на новый

Специалист добавил, что в настоящий время проблема Донбасса навряд ли является приоритетной для Франции и Германии
Андрей ЧЕРНЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Итальянский политолог заявил о необходимости сменить "нормандский формат" на новый

Итальянский политолог заявил о необходимости сменить "нормандский формат" на новый

Фото: REUTERS

Политолог и председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что "Нормандские" переговоры по Украине переживают кризис из-за устаревания самого переговорного формата.

"Необходимо определить новый переговорный механизм, также принимая во внимание политические изменения в Париже и Берлине", - заявил он.

Специалист добавил, что в настоящий время проблема Донбасса навряд ли является приоритетной для Франции и Германии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обвинил Москву в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате.

В ответ МИД РФ опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ для предотвращения дальнейших спекуляций относительно роли России во внутриукраинском урегулировании, передает RT.

Российский политолог Руслан Бальбек заявлял, что власти Украины не выполняют Минских соглашений и ведут себя некорректно по отношению к России, передает телеканал "360".