Итальянский политолог заявил о необходимости сменить "нормандский формат" на новый Фото: REUTERS

Политолог и председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что "Нормандские" переговоры по Украине переживают кризис из-за устаревания самого переговорного формата.

"Необходимо определить новый переговорный механизм, также принимая во внимание политические изменения в Париже и Берлине", - заявил он.

Специалист добавил, что в настоящий время проблема Донбасса навряд ли является приоритетной для Франции и Германии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обвинил Москву в деструктивном подходе к переговорам в нормандском формате.

В ответ МИД РФ опубликовал переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ для предотвращения дальнейших спекуляций относительно роли России во внутриукраинском урегулировании, передает RT.

Российский политолог Руслан Бальбек заявлял, что власти Украины не выполняют Минских соглашений и ведут себя некорректно по отношению к России, передает телеканал "360".