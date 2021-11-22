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Политика22 ноября 2021 13:39

Путин обсудил с премьером Италии миграционный кризис на белорусско-польской границе

Также стороны поговорили о ситуации на Украине и ценах на энергоносители
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин обсудил с премьером Италии миграционный кризис на белорусско-польской границе

Путин обсудил с премьером Италии миграционный кризис на белорусско-польской границе

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает итальянский Совет министров. Стороны обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе, ситуацию на Украине и цены на энергоносители.

«Премьер-министр Марио Драги сегодня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В центре переговоров были миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией, динамика цен на энергоносители и ситуация на Украине», – сказано на сайте правительства Италии.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе российский лидер осудил действия Польши в отношении мигрантов на границе с Белоруссией. По мнению главы государства, западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск, пытаясь найти в нем очередной повод для напряжения отношений.