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Экономика22 ноября 2021 14:06

Аналитики заявили, что в России вырос спрос на офлайн-покупки продуктов

При этом отмечается, в 2021 году россияне стали возвращаться к привычной жизни и начали ходить по магазинам
Андрей ЧЕРНЕНКО
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В России вырос спрос на офлайн-покупки продуктов

В России вырос спрос на офлайн-покупки продуктов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики банка "Русский Стандарт" выяснили, что за три квартала 2021 года в России общее число офлайн-покупок продуктов выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник, 22 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 78% выросла общая сумма покупок. При этом отмечается, в 2021 году россияне начали снова ходить по магазинам. Средняя сумма, которую тратят россияне за один поход в продуктовый магазин с января по сентябрь 2021 года ниже, чем в онлайне - 703 руб.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что товары из зарубежных интернет-магазинов станут быстрее доставлять в Россию.

"В следующем году запустим пилотный проект, в рамках которого создадим так называемые бондовые склады. Они станут перехватывающими узлами в трансграничной электронной торговле", - цитирует политика телеканал "360".