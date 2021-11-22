Нина Русланова Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочери Нины Руслановой в связи с кончиной матери. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Уважаемая Олеся Геннадьевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи со смертью Вашей матери», - говорится в обращении российского лидера.

Глава государства заявил, что Русланова была «замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком», отметив, что артистка проживала судьбы своих героинь и покоряла зрителей своим «самобытным талантом», а также внутренней силой и достоинством.

Напомним, днем ранее, 21 ноября, стало известно, что в возрасте 75 лет ушла из жизни Нина Русланова, которая последние месяцы своей жизни восстанавливалась после перенесенного инсульта. Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции. Как писал сайт kp.ru, прощание с актрисой состоится в Доме кино 24 ноября 2021 года.